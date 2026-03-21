“Borussia Dortmund – Hamburger SV maçı saat kaçta oynanacak?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. 58 puanla ikinci sırada bulunan Dortmund, en yakın rakibi RB Leipzig’in 11 puan önünde bulunuyor. Hamburg ise 30 puanla 11. sırada yer alırken, düşme hattının üzerinde rahat bir konumda bulunuyor. Bu mücadele üst sıraların kaderini etkileyebilir.

Bundesliga'da heyecan dorukta! Şampiyonlar Ligi vizesini cebine koymaya çok yaklaşan Borussia Dortmund, ligin yeni ekiplerinden Hamburger SV'yi konuk ediyor. "Dortmund - Hamburg maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının cevabı belli oldu. İşte Signal Iduna Park'taki büyük randevunun tüm detayları...

BORUSSIA DORTMUND - HAMBURGER SV MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Haftanın kapanışına doğru oynanacak bu önemli mücadele, 21 Mart 2026 Cumartesi günü (bugün) akşam seansında futbolseverlerle buluşacak.

Tarih: 21 Mart 2026

Saat: 20:30

Kanal: beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1

Stat: Signal Iduna Park (Dortmund)

DORTMUND ŞAMPİYONLAR LİGİ KAPISINI ARALIYOR

Ev sahibi Borussia Dortmund, ligde topladığı 58 puanla 2. sırada yer alıyor. En yakın takipçilerinden olan 5. sıradaki RB Leipzig ile arasındaki puan farkını 11'e çıkaran sarı-siyahlılar, bu maçı kazanmaları halinde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı büyük ölçüde garantilemiş olacak. Edin Terzic'in ekibi, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor.

HAMBURGER SV ALT SIRALARDAN UZAKLAŞMAK İSTİYOR

Bundesliga'nın yeni ekibi Hamburger SV ise 30 puanla 11. sırada güvenli bir bölgede bulunuyor. Ancak düşme hattındaki ezeli rakibi St. Pauli ile aralarındaki 6 puanlık farkı korumak ve ligde kalıcı olmak adına deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyorlar.

