La Liga’da merak edilen karşılaşma öncesi futbolseverler “Espanyol Barcelona – Getafe maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunu araştırıyor. Katalan ekibi, Cumartesi öğleden sonra evinde oynayacağı bu mücadelede galibiyetle çıkış arayacak. Espanyol ligde 8. sırada bulunurken, Getafe ise iki puan geride dokuzuncu sırada yer alıyor.

Katalonya'da Avrupa savaşı! La Liga'da 2026 yılına kabus gibi bir başlangıç yapan ve henüz galibiyetle tanışamayan Espanyol, sahasında en yakın takipçisi Getafe'yi ağırlıyor. Peki, Espanyol - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Stage Front Stadyumu'ndaki kritik randevunun detayları...

ESPANYOL BARCELONA-GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya futbolunun bu önemli karşılaşması, 21 Mart 2026 Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

ESPANYOL BARCELONA-GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

ESPANYOL'DA 2026 KABUSU SÜRÜYOR

Ev sahibi Espanyol için 2026 yılı hiç de beklendiği gibi başlamadı. Yeni yılda henüz galibiyet alamayan ve son 11 maçından sadece 4 puan çıkarabilen Katalan ekibi, son olarak Mallorca'ya 2-1 yenilerek 8. sıraya kadar geriledi. Avrupa potasındaki Celta Vigo'nun 4 puan gerisine düşen Espanyol, Getafe karşısında kazanarak bu kötü gidişata "dur" demek istiyor.

GETAFE TAKİPTE: FARK 2 PUAN

Konuk ekip Getafe ise 9. sırada yer alıyor ve rakibi Espanyol'un sadece 2 puan gerisinde bulunuyor. Bu maçı kazanmaları halinde hem rakiplerini altlarına alacaklar hem de Avrupa iddialarını güçlendirecekler. İki takım arasındaki bu 2 puanlık fark, mücadeleyi tam bir "6 puanlık" maça dönüştürüyor.

