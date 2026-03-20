Eray Yazgan: Bu işin peşini bırakmayacağız

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da mücadele sırasında sakatlanan Noa Lang, 80. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmış ve yerine Mauro Icardi dahil olmuştu. Karşılaşmanın ardından hastaneye götürülen oyuncunun durumu yakından takip altına alındı.

Maç sonrası Galatasaray cephesinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Sarı-kırmızılı kulübün Genel Sekreteri Eray Yazgan, A Spor'a yaptığı açıklamalarda Liverpool'a sert tepki gösterdi.

"LIVERPOOL ÖZÜR BİLE DİLEMEDİ"

Yazgan, İngiliz kulübünün yaşanan olay sonrası herhangi bir özür dilememesini eleştirerek, "Liverpool tarafından kulübümüze veya oyuncumuza yönelik tek bir özür dahi yapılmadı. Bu kabul edilemez. Bu suskunluk ve sorumluluğu görmezden gelmek olayın üzerini örtme çabasıdır" ifadelerini kullandı.

"LIVERPOOL FARKLI YERE ÇEKİYOR"

Açıklamalarında Liverpool'un konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştığını da savunan Yazgan, "Liverpool özür bile dememişken, bir de bunun üstüne kendi oyuncuları Ibrahima Konate'ye yönelik sosyal medyada yapıldığını iddia ettikleri hayali söylemleri gündeme taşıyarak, konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ortada oyuncu sağlığını tehdit eden ciddi bir durum varken, Liverpool gündem değiştirmeye çalışıyor" dedi.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Sarı-kırmızılı yönetimin konunun peşini bırakmayacağını vurgulayan Yazgan, "Biz bu işin peşini bırakmayacağız" sözleriyle sürecin takipçisi olacaklarını net bir şekilde ortaya koydu.