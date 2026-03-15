Barcelona, La Liga'da şampiyonluk yarışında kritik bir virajda. Real Madrid'in galibiyetiyle aralarındaki farkın 1 puana inmesinin ardından Hansi Flick'in öğrencileri, Sevilla karşısında kazanarak farkı yeniden 4 puana çıkartmak istiyor. Katalan ekibi için bu maç sadece 3 puan değil, aynı zamanda şampiyonluk yolunda psikolojik bir avantaj anlamına geliyor. Öte yandan Sevilla, ligde 31 puanla 15. sırada bulunuyor ve düşme hattından sadece 6 puan uzakta. Peki, Barcelona-Sevilla maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

BARCELONA-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 27. haftasında oynanacak Barcelona-Sevilla maçı 15 Mart 2026 Pazar günü saat 18.15'te başladı.

BARCELONA-SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Camp Nou'da oynanacak Barcelona-Sevilla maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BARCELONA-SEVILLA MAÇI İLK 11'LERİ

Barcelona: Garcia, Cancelo, Cubarsi, Martin, Xavi, Pedri, Roony, Marc Bernal, Lewandowski, Raphinha, Dani Olmo

Sevilla: Odisseas, Carmona, Kouassi, Oso, Gudelj, Suazo, Sanchez, Agoume, Sow, Adams, Alexis Sanchez