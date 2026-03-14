Fransa Ligue 1'de heyecan dorukta! 26. haftanın kritik randevusunda Monaco, evinde Brest'i ağırlıyor. PSG'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek moral bulan ve 40 puanla 7. sırada yer alan Monaco, Avrupa kupalarına giden yolu kısaltmak istiyor. Sebastien Pocognoli yönetimindeki takım, son performansıyla büyük bir ivme yakaladı. Rakip Brest ise 36 puanla 9. sırada bulunuyor ve Avrupa hedeflerinden vazgeçmiş değil. Eric Serge Roy'un çalıştırdığı ekip, zorlu deplasmanda puan almayı hedefliyor. Her iki takım da üst sıralara tırmanmak için bu maçı kazanmak zorunda. Monaco-Brest maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar.

Ligue 1'de haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından birinde Monaco ve Brest, Stade Louis II'nin ev sahipliğinde kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi ekipte gol yollarındaki en büyük koz Folarin Balogun'un performansı galibiyet yolunda anahtar rol oynayacak. Brest cephesinde ise Romain Del Castillo'nun yaratıcılığı ve Ludovic Ajorque'un fiziksel gücü, Monaco savunmasını zorlayacak en önemli unsurlar olarak öne çıkıyor. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Brest 1-0 kazanmış olsa da, Monaco'nun evindeki baskın oyunu bu randevuyu tam bir taktik savaşına dönüştürüyor. Her iki teknik adamın da orta saha hakimiyeti üzerine kuracağı planlar, maçın kaderini tayin edecek. İşte Monaco-Brest maçının detayları...

Monaco-Brest MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ligue 1'in 26. haftasındaki Monaco-Brest maçı, 14 Mart Cuma günü oynanacak. Stade Louis II'deki karşılaşma, Türkiye Saati ile 23.05'te başlayacak.

Monaco-Brest MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa'nın en üst liginin puan cetvelini yeniden yazabilecek potansiyeldeki Monaco-Brest mücadelesi, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Monaco-Brest MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Kohn; Kehrer, Zakaria, Faes; Mawissa, Camara, Teze, Golovin; Akliouche, Balogun, Coulibaly

Brest: Coudert; Lala, Chardonnet, Diaz, Locko; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Doumbia, Balde; Ajorque