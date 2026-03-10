Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmenin ardından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti'ye üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması hediye etti.
Giorgio Marchetti, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti!
Yayın Tarihi: 10.03.2026 - 18:35
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmenin ardından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti'ye üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması hediye etti.