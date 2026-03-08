Bundesliga’da heyecan tüm hızıyla sürerken Union Berlin ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Pazar günü oynanacak karşılaşmada iki ekip de sahaya farklı hedeflerle çıkacak. Union Berlin, geçtiğimiz hafta aldığı yenilginin ardından toparlanmak ve taraftarı önünde üç puan almak istiyor. Ev sahibi ekip, özellikle iç saha performansıyla ligde avantaj sağlamayı hedefliyor.

Union Berlin-Werder Bremen maçı canlı anlatım!

Almanya Bundesliga'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Union Berlin ile Werder Bremen karşı karşıya gelecek. Pazar günü oynanacak mücadele, Berlin'deki Stadion An der Alten Försterei'de gerçekleşecek. Ev sahibi Union Berlin, geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetin ardından taraftarı önünde yeniden çıkış yakalamak istiyor. "Die Eisernen" lakaplı ekip, sahasında kazanarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Konuk ekip Werder Bremen ise küme düşme hattından uzaklaşmak için kritik bir mücadeleye çıkacak. "Die Werderaner", bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet alarak moral bulmayı ve ligde rahat bir nefes almayı amaçlıyor. Bundesliga'da alt sıraları yakından ilgilendiren bu mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

UNION BERLIN - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Union Berlin-Werder Bremen maçı bugün saat 19:30'da başlayacak.

UNION BERLIN - WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Union Berlin ile Werder Bremen arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak. Union Berlin-Werder Bremen maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

UNION BERLIN - WERDER BREMEN MAÇI CANLI TAKİP ET