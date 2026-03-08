St Pauli - Eintracht Frankfurt maçı canlı takip et

Bundesliga'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde St. Pauli ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geliyor. Millerntor-Stadion'da oynanacak mücadelede iki takım da sahaya üç puan hedefiyle çıkacak. St. Pauli son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle dikkat çekiyor. Ancak ligde hâlâ küme düşme hattına oldukça yakın olan ekip, son üç sıranın yalnızca bir puan üzerinde bulunuyor. Bu nedenle Frankfurt karşısında alınacak galibiyet büyük önem taşıyor. Eintracht Frankfurt ise üst sıralara tırmanma mücadelesi veriyor. İlk altı sıraya yaklaşmak isteyen Frankfurt, zorlu St. Pauli deplasmanında üç puan alarak Avrupa kupaları yarışında avantaj elde etmeyi hedefliyor. Bu karşılaşma, Bundesliga'da hem alt sıralar hem de üst sıralardaki dengeleri etkileyebilecek önemli maçlardan biri olacak.

ST PAULI - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

St.Pauli-Eintracht Frankfurt maçı, 8 Mart Pazar günü saat 17:30'da oynanacak.

ST PAULI - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

St.Pauli ile Eintracht Frankfurt arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

St Pauli muhtemel ilk 11'i: Vasilj, Wahl, Smith, Ando, Saliakas, Irvine, Sands, Pyrka, Pereira Lage, Fujita, Sinani

Eintracht Frankfurt muhtemel ilk 11'i: Zetterer, Collins, Koch, Amenda, Brown, Doan, Chaïbi, Larsson, Bahoya, Kalimuendo, Burkardt

ST PAULI - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI CANLI ANLATIM