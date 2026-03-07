Al Ettifaq-Al Shabab Riyadh CANLI YAYIN | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan dorukta! 25. haftanın kritik mücadelesinde ev sahibi Al Ettifaq, Avrupa kupalarına katılım hayalini sürdürmek için sahaya çıkıyor. 38 puanla 7. sırada yer alan ve formdaki yükselişini sürdürmek isteyen Al Ettifaq, 25 puanla küme düşme tehlikesiyle boğuşan Al Shabab'ı konuk ediyor. Teknik direktör değişikliğinin ardından toparlanma sürecine giren konuk ekip, zorlu deplasmanda puan arayışında. Taktiksel disiplinin ön planda olacağı bu köklü rekabette her iki takım da galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Peki Al Ettifaq-Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar...