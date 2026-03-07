Al Akhdoud-Al Fayha maçı ne zaman? Saati ve canlı yayın kanalı!

Suudi Arabistan Pro Lig'de düşme hattındaki Al Akhdoud, 13 puanla 17. sırada yer alırken ligde kalma mücadelesinde kritik bir virajla karşı karşıya. Ev sahibi ekip, 27 puanla 12. sırada bulunan Al Fayha'yı ağırlayacağı maçta galibiyetten başka seçeneği olmayan taraf konumunda. Taraftarını hayal kırıklığına uğratan puan kayıplarının ardından bu iç saha karşılaşması, sezon sonu için belirleyici olabilir. Al Fayha ise deplasmanda alacağı üç puanla alt sıralardan uzaklaşıp rahat bir nefes almak istiyor. Sezonun son haftalarına girilirken her iki takım için de farklı anlamlar taşıyan bu mücadelenin tarihi, saati ve yayın bilgileri merak ediliyor. Al Akhdoud-Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?