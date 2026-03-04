Premier Lig'in 29. haftasında Londra derbisinde kritik puan mücadelesi yaşanacak. Craven Cottage'da Fulham ile West Ham United karşı karşıya geliyor. Marco Silva'nın ekibi, Tottenham ve Sunderland galibiyetleriyle yakaladığı çıkışı sürdürerek Avrupa kupalarına yaklaşmak istiyor. 40 puanla 10. sıradaki ev sahibi, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekerken, 25 puanla küme düşme hattında mücadele eden West Ham için maç adeta final niteliğinde. Nuno Espirito Santo yönetimindeki konuk ekip, Liverpool yenilgisinin etkisini üzerinden atmaya çalışıyor. Fulham'ın iç sahadaki üstünlüğü mü, yoksa West Ham'ın hayatta kalma mücadelesi mi ağır basacak? İşte Fulham-West Ham United maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri...

Fulham-West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Craven Cottage'daki zorlu mücadeleyi hakem Matthew Donohue yönetecek. Ev sahibi Fulham'da teknik heyet, Tottenham karşısında sakatlanan Harry Wilson'ın yokluğunda Samuel Chukwueze'ye ilk 11'de şans vermeye hazırlanırken; iyileşen Joachim Andersen'in savunmadaki yerine dönmesi bekleniyor. Konuk ekip West Ham United cephesinde ise cezalı Freddie Potts dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibini 1-0 mağlup eden Fulham, bu sezon Premier Lig tarihinde West Ham'a karşı ikinci kez 'double' yapma peşinde. West Ham ise deplasmandaki kötü grafiğini bu derbiyle tersine çevirerek derin bir nefes almak istiyor. İşte bu kritik Londra randevusuna dair tüm detaylar...

Fulham-West Ham United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasındaki dev randevu, 4 Mart 2026 Çarşamba günü TSİ 22.30'da oynanacak.

Fulham-West Ham United MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de canlı olarak beIN Sports MAX 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Fulham-West Ham United MUHTEMEL 11'LER

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Berge, Iwobi; Chukwueze, Smith Rowe, Bobb; Jimenez

West Ham United: Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Bowen, Magassa, Soucek, Summerville; Fernandes; Castellanos