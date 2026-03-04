Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Marco Asensio, ağrıları nedeniyle Gaziantep kafilesinde yer almadı.

