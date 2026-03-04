Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Kafilede yer almadı
Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Marco Asensio, ağrıları nedeniyle Gaziantep kafilesinde yer almadı.
Yayın Tarihi: 04.03.2026 - 14:13 Güncelleme Tarihi: 04.03.2026 - 14:16
Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre, sarı-laciverlilerin yıldız oyuncusu Marco Asensio, ağrıları nedeniyle Gaziantep kafilesinde yer almadı.
