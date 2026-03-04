Newcastle United-Manchester United maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'in 29. haftasında St. James' Park'ta kritik bir mücadele yaşanacak. Michael Carrick yönetiminde 11 maçtır yenilmeyen ve 51 puanla 3. sırada yer alan Manchester United, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek için Newcastle United deplasmanına çıkıyor. Eddie Howe'un çalıştırdığı ev sahibi ekip ise 36 puanla 13. sırada bulunuyor ve sahasında aldığı son üç mağlubiyetin ardından toparlanma peşinde. İki takım arasındaki bu dev kapışma, Premier Lig'in en ikonik stadyumlarından birinde oynanacak. Peki Newcastle United-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar...