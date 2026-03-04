Canlı yayın | Aston Villa-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi hedefleyen Aston Villa ile Avrupa kupalarında yer almak isteyen Chelsea, Villa Park'ta karşı karşıya geliyor. 51 puanla 4. sıradaki ev sahibi Villa, Unai Emery yönetiminde taraftarı önünde moral arıyor. 45 puanla 6. sırada bulunan Chelsea ise teknik direktör Liam Rosenior ile son iki maçtaki başarısızlık serisini kırmak ve zirve yarışında yeniden söz sahibi olmak istiyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu mücadelenin yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Puan tablosunda sadece 6 puan farkla ayrılan iki ekip, sezon sonuna doğru her puanın değerli olduğu bu maçta sahaya çıkıyor. İşte Aston Villa-Chelsea maçının detayları...