Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda kritik randevu! 3 puanla 6. sırada bulunan Erzurumspor FK, kendi evinde Ankara Keçiörengücü'nü ağırlıyor. Serkan Özbalta yönetimindeki ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle galibiyete uzanarak grubu üst sıralarda tamamlamayı hedefliyor. Yalçın Koşukavak çalıştırdığı Ankara temsilcisi ise zorlu Erzurum deplasmanından 3 puanla dönmeyi planlıyor. İki takımın ligdeki kozlarını paylaşmasından yaklaşık iki hafta sonra gerçekleşecek bu kupa mücadelesinde, teknik direktörlerin rotasyon kararları ve genç oyunculara vereceği şanslar dikkat çekiyor. Aynı puan durumuna sahip iki ekip arasındaki bu kritik karşılaşma, kupa serüveninin geleceğini belirleyecek. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda kritik mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi Erzurumspor FK, kupa gruplarında beklediği ivmeyi yakalayamasa da kendi sahasındaki dirençli oyununu sahaya yansıtmak niyetinde. Özellikle genç oyuncuların kendilerini kanıtlama fırsatı bulacağı bu 90 dakikada, fiziksel mücadelenin ön planda olması bekleniyor. Konuk ekip Ankara Keçiörengücü cephesinde ise teknik direktör Yalçın Koşukavak, ligdeki yoğun fikstürü de göz önünde bulundurarak dengeli bir kadro tercihi yapması bekleniyor. Grubun son haftasında alınacak her puanın sıralama açısından önem taşıdığı bu eşleşmede, soğuk hava koşullarının da oyun stratejileri üzerinde belirleyici bir rol oynaması öngörülüyor. İşte kupa heyecanına dair tüm detaylar...

ERZURUMSPOR FK-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı, 4 Mart Çarşamba günü oynanacak. Kritik mücadelede Hasan Ülker düdük çalacak.

ERZURUMSPOR FK-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü maçı kapsamında oynanacak kritik mücadele, saat 14.30'da başlayacak.

ERZURUMSPOR FK-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

