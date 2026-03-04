Brighton-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

American Express Stadium'daki kritik mücadeleyi hakem Chris Kavanagh yönetecek. Konuk ekip Arsenal'de kaptan Martin Odegaard ve Declan Rice'ın durumları maç saatinde netleşecek olsa da, sezonun parlayan yıldızı Bukayo Saka ve son haftaların formda ismi Kai Havertz takımın en büyük kozları olacak. Ev sahibi Brighton cephesinde ise sakatlığı süren birkaç isme rağmen, son iki maçta da ağları sarsan tecrübeli forvet Danny Welbeck, eski takımına karşı yine gol arayacak. Ligin ilk yarısında Emirates'te oynanan mücadeleyi Arsenal 2-1 kazanmıştı; ancak Brighton'ın evindeki son 5 maçlık yenilmezlik serisi, bu randevuyu her türlü sonuca açık hale getiriyor. İşte Ada'da gecenin en merak edilen maçına dair tüm detaylar...

BRIGHTON-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasındaki dev randevu, 4 Mart 2026 Çarşamba günü TSİ 22.30'da oynanacak.

BRIGHTON-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de canlı olarak beIN Sports 3 ekranlarından ve dijital platform TOD üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

BRIGHTON-ARSENAL MUHTEMEL 11'LER

Brighton: Verbruggen; Veltman, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Gross, Baleba; Gomez, Hinshelwood, Mitoma; Welbeck

Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Lewis-Skelly; Saka, Gyokeres, Martinelli