Sadettin Saran'dan Domenico Tedesco ile özel görüşme!

Takvim'in haberine göre Saran, bu görüşmede İtalyan teknik adama duyduğu güveni dile getirdi.

Saran'ın Tedesco'ya "Biz seninle bir yola çıktık. Sonuna kadar beraber yürüyeceğiz" dediği, bu sözler üzerine İtalyan hocanın da çok duygulandığı gelen haberler arasında.