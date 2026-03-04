Sadettin Saran'dan Domenico Tedesco ile özel görüşme!
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, üst üste alınan sonuçlar sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ile bir görüşme gerçekleştirdi. Saran'ın, Tedesco ile yaptığı bu görüşmede çarpıcı ifadeler kullandığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe son maçlarda aldığı sonuçlarla taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.
Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'a elenen Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı son iki maçta ise berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı.
Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, hastalığı nedeniyle tedavi gören teknik direktör Domenico Tedesco ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Takvim'in haberine göre Saran, bu görüşmede İtalyan teknik adama duyduğu güveni dile getirdi.
DAHA SEZON SONA ERMEDİ
Saran, bu görüşmede "Son haftalarda istemediğimiz sonuçlar almış olabiliriz. Ama daha sezon bitmedi. Süper Lig'de sadece 4 puan gerideyiz. Üstelik Galatasaray ile evimizde oynayacağız. Rakibimizin de zorlu maçları var. Futbolda her an her şey değişebilir" ifadelerini kullandı.
Saran'ın Tedesco'ya "Biz seninle bir yola çıktık. Sonuna kadar beraber yürüyeceğiz" dediği, bu sözler üzerine İtalyan hocanın da çok duygulandığı gelen haberler arasında.
ORTALAMASI 2.06
Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de bu sezon 36 maça çıktı.
Tedesco bu karşılaşmalarda 2.06 puan ortalaması yakaladı.
DÜNKÜ ANTRENMANDA YER ALMADI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco tedavisi devam ettiği için dünkü idmanda yer almadı.
Bilindiği gibi İtalyan hoca, yüksek ateş ve ağır enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve Antalyaspor deplasmanında takımını yalnız bırakmıştı.