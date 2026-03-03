Bournemouth-Brentford CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'in 29. haftasında Bournemouth ile Brentford arasında kritik bir mücadele yaşanacak. Tam 8 maçtır yenilmeyen ve 39 puanla 10. sırada bulunan Bournemouth, sahasında 43 puanlı Brentford'u ağırlıyor. Andoni Iraola'nın çalıştırdığı ev sahibi ekip, Sunderland ile berabere kalarak galibiyet serisini sonlandırsa da yenilmezlik rekorunu sürdürüyor. Öte yandan Keith Andrews yönetimindeki Brentford, Burnley'i 4-3 yendikleri maçın ardından moralli ve Avrupa kupalarına katılma hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Her iki takım da farklı hedefler peşinde koşarken, Güney sahillerindeki bu mücadele sezonun gidişatını etkileyebilecek önemde. Bournemouth-Brentford maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...