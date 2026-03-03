Premier Lig'in 29. haftasında Leeds United ile Sunderland arasında kritik bir mücadele yaşanacak. Elland Road'da oynanacak karşılaşmada ev sahibi Leeds United, 31 puanla 15. sırada bulunuyor ve geçtiğimiz hafta Manchester City'ye karşı gösterdiği dirençli performansa rağmen mağlup olmuştu. Şimdi taraftarı önünde kazanarak küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Konuk ekip Sunderland ise 37 puanla 12. sırada yer alıyor ancak üst üste aldığı puan kayıplarıyla sarsılmış durumda. Deplasmanda galibiyet alarak yeniden üst sıralara tırmanmak isteyen Sunderland için bu maç büyük önem taşıyor. Leeds United-Sunderland maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

Elland Road'daki kritik mücadeleyi tecrübeli hakem Stuart Attwell yönetecek. Ev sahibi ekipte teknik heyet, özellikle Manchester City maçındaki disiplinli savunma kurgusunu bu kez daha üretken bir hücum hattıyla birleştirmeyi planlıyor. İç sahada ateşli taraftar desteğini arkasına alacak olan Leeds, maçın ilk bölümlerinde bulacağı bir golle oyunun kontrolünü eline almak niyetinde. Konuk ekip Sunderland cephesinde ise son haftalarda yaşanan gol yollarındaki tutukluk teknik ekibi düşündürüyor. Ancak deplasmanda kontrataklarla etkili olan yapılarını bu maçta da sürdürerek, savunmada açık vermeden sonuca gitmeyi hedefleyecekler. Alt sıraların kaderini ve orta sıraların dengesini değiştirebilecek bu 90 dakikada, fiziksel mücadele ön planda olacak. İşte bu önemli randevuya dair tüm detaylar...

Leeds United-Sunderland MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasındaki Leeds United-Sunderland mücadelesi, 3 Mart 2026 Salı günü, Türkiye Saati ile 22.30'da başlayacak.

Leeds United-Sunderland MAÇI HANGİ KANALDA?

Tecrübeli hakem Stuart Attwell'in yöneteceği kritik mücadele, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Leeds United-Sunderland MUHTEMEL 11'LER

Leeds United: Darlow; Justin, Rodon, Struijk; Bogle, Stach, Gruev, Ampadu, Gudmundsson; Aaronson, Calvert-Lewin

Sunderland: Roefs; Geertruida, Ballard, Alderete, Hume; Xhaka, Sadiki; Talbi, Diarra, Le Fee; Mayenda

