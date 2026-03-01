Marsilya-Lyon maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de 24. hafta mücadelesinde Marsilya ile Lyon karşı karşıya geliyor. Ligde 40 puanla 4. sırada yer alan ev sahibi Marsilya, üst sıralara tırmanmak için kritik bir galibiyet peşinde. Konuk ekip Lyon ise 45 puanla 3. sırada bulunuyor ve geçen hafta aldığı şok yenilginin rövanşını almak istiyor. Fransız futbolunun iki köklü kulübü arasındaki bu mücadele, Şampiyonlar Ligi yarışında belirleyici olabilir. Peki, Marsilya-Lyon maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?