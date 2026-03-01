Girona-Celta Vigo maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Girona ile Celta Vigo arasında oynanacak kritik mücadele futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri. Sezon başındaki çıkışını sürdüremeyen ve 30 puanla 11. sıraya gerileyen Girona, evinde taraftarının desteğiyle yeniden galibiyetle tanışmak istiyor. Karşısında ise formdaki Celta Vigo var. 37 puanla 6. sırada yer alan konuk ekip, Avrupa kupalarına katılım hayalini sürdürmek için deplasmanda da puan toplamayı hedefliyor. Peki, Girona-Celta Vigo maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Girona-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 26. hafta karşılaşmasında Girona, evinde ağırlayacağı Celta Vigo ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Son haftalarda istediği performansı gösteremeyen ve 30 puanla 11. sırada bulunan Girona, taraftarı önünde galibiyetle çıkış yakalamak istiyor. Karşısında ise 37 puanla 6. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılım hedefleyen Celta Vigo var. Deplasmanda da başarılı sonuçlar alan konuk ekip, üst sıralara tırmanmayı sürdürmeyi planlıyor. Peki, Girona-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GIRONA-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da 26. haftada oynanacak Girona-Celta Vigo maçı 1 Mart 2026 Pazar günü saat 23.00'te başlayacak.

GIRONA-CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Municipal de Montilivi'de oynanacak Girona-Celta Vigo maçı S Sport, S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.