Mallorca-Real Sociedad maçı CANLI YAYIN | Saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'nın 26. haftasında cumartesi akşamı düşme hattındaki Mallorca ile Avrupa kupalarına göz diken Real Sociedad kozlarını paylaşıyor. 18. sırada yer alan ve sadece 24 puana sahip olan ev sahibi Mallorca, ligde kalma mücadelesinde kritik bir virajda. Taraftarının desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmak isteyen ada ekibi, sezon boyunca dalgalı bir grafik çizen Real Sociedad karşısında zor bir sınav verecek. 32 puanla 10. sırada konumlanan Bask temsilcisi ise bu deplasmanı kazanarak Avrupa kupalarına katılım yarışında söz sahibi olmayı hedefliyor. Mallorca'nın sert ve disiplinli savunması ile Real Sociedad'ın yaratıcı ve teknik futbolu arasındaki mücadele merakla bekleniyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.