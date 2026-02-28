La Liga'da dev-küçük karşılaşması! Küme düşme hattındaki Real Oviedo, kendi sahasında şampiyonluk yarışındaki Atletico Madrid'i ağırlıyor. 17 puanla son sırada mücadele eden ev sahibi ekip, disiplin sorunlarına rağmen taraftarı önünde tarihi bir sürpriz peşinde. Öte yandan 48 puanla 4. sırada bulunan Atletico Madrid, üst üste üçüncü galibiyetini alarak Barcelona ve Real Madrid'in hemen arkasında kalmak istiyor. İspanya'nın kuzeyinde oynanacak kritik maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.

Real Oviedo-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Estadio Carlos Tartiere'deki zorlu karşılaşmada Oviedo, ligin en az gol yiyen savunmalarından birine karşı gol orucunu bozmaya çalışacak. Ev sahibi ekipte teknik heyet, özellikle savunma arkasına atılan toplarda Atletico'nun hızlı hücumcularını durdurmak için beşli savunma kurgusunu tercih edebilir. Konuk ekip Atletico Madrid cephesinde ise işler yolunda; geçtiğimiz hafta alınan galibiyetle moraller tavan yaparken, Julian Alvarez liderliğindeki hücum hattı ligin en zayıf savunmasına karşı gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Simeone'nin ekibi, bu sezon maçların ilk yarılarını domine eden yapısıyla skoru erkenden koparıp maçı rölantiye almayı hedefliyor. İşte İspanya'daki bu kritik geceye dair tüm teknik detaylar...

Real Oviedo-Atletico Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 26. haftasındaki Real Oviedo-Atletico Madrid karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

Real Oviedo-Atletico Madrid MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Oviedo-Atletico Madrid maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Oviedo-Atletico Madrid MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Oviedo: Escandell; Vidal, Carmo, Calvo, Lopez; Colombatto, Sibo; Hassan, Reina, Chaira; Vinas

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Sorloth, Alvarez