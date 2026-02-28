Bundesliga’nın heyecanla beklenen ikinci Der Klassiker karşılaşması, Cumartesi günü Signal Iduna Park’ta oynanacak. Peki, maç tam olarak saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Borussia Dortmund-Bayern Münih maçı canlı takip et...

Bu Cumartesi Bundesliga'nın en büyük karşılaşmalarından biri oynanacak. Borussia Dortmund ve Bayern Münih'in muhtemel 11'leri, sakat ve kart cezalısı oyuncular kimler? Dortmund'un sahadaki hücum ve savunma stratejisi nasıl olacak? Bayern Münih ise liderliğini sürdürmek ve rakibine psikolojik üstünlük sağlamak için hangi kadroyla çıkacak? Tüm bu sorular maç öncesi merak konusu haline geldi. Peki, Borussia Dortmund-Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ASPOR.com'da!

BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

B.Dortmund-Bayern Münih maçı, 28 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20:30'da başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

B.Dortmund ile Bayern Münih arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

B.DORTMUND-BAYERN MUNIH MAÇI CANLI ANLATIM

BAYERN MUNIH SON MAÇ PERFORMANSI

Bayern Münih, 21 Şubat'ta oynanan Eintracht Frankfurt karşılaşmasında 68. dakikada 3-0 öne geçmesine rağmen, son 13 dakikada yediği iki golle zor anlar yaşadı. Vincent Kompany'nin takımı üç puanı alsa da, son dakikalarda savunmadaki zayıflıkları ortaya çıktı. Bu zafer, Bayern'in üst üste dördüncü galibiyeti olurken, son sekiz lig maçında kalesinde 10 gol görmesi, Bavyeralıların savunmada daha savunmasız olduğunu ortaya koydu. Bundesliga'nın ilk 15 haftasında sadece 11 gol yemişlerdi.

DORTMUND'UN HÜCUM VE GOL İSTATİSTİKLERİ

Konuk ekip Borussia Dortmund, ligde toplamda 85 gol atarak etkileyici bir performans sergiledi. Bu rakam, bir sezonda 126 gole ulaşarak rekor kırma yolunda ilerlediğini gösteriyor. Dortmund'un hücum hattı eleştirilecek bir performansta değil; bu nedenle Bayern Münih'in savunmasının dikkatli olması gerekiyor.

BORUSSIA DORTMUND'UN SAVUNMA VE KADRO DURUMU

Dortmund savunmasında genellikle Emre Can ve Niklas Süle görev alıyor. Ancak kasık ve uyluk sakatlıkları nedeniyle bu ikili sahada olamayacak. Savunma hattı, Ramy Bensebaini, Waldemar Anton ve Nico Schlotterbeck üçlüsüyle güçlendirilecek. Orta sahada ise Jobe Bellingham ve Felix Nmecha ikilisi, Bayern'in hücumunu durdurmak için kritik görev üstlenecek.

BORUSSIA DORTMUND HÜCUM GÜCÜ

Santrafor Serhou Guirassy, son altı maçta altı gol atmasına rağmen iki maçtır gol bulamadı. Bu nedenle Dortmund, hücumda Karim Adeyemi ve Julian Brandt'a güvenmek zorunda. Hücum hattındaki verimlilik, Dortmund'un maçtaki kritik rolünü belirleyecek.

BAYERN MUNIH KADRO EKSİKLİKLERİ VE OYUN PLANI

Bayern'in en büyük eksikliği, Frankfurt maçında sakatlanan sol bek Alphonso Davies. Davies birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Bu nedenle sol bekte Josip Stanisic görev alabilir. Orta sahada ise Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic ile birlikte oyunu yönetecek.

Dortmund maç günü paylaşımı

Bayern Münih maç günü paylaşımı