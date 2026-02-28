CANLI | Bayer Leverkusen-Mainz 05 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ev sahibi Leverkusen, geçtiğimiz hafta Union Berlin karşısında aldığı 1-0’lık yenilgi ile hücumda zor günler geçiriyor; sadece bir şut isabeti buldular. Salı günü Olympiacos ile oynadıkları UEFA maçında da gol atamadılar. Mainz 05 ise 20 Şubat’taki Hamburger SV maçında 1-1 berabere kalarak 22 puana ulaştı. Bu maçta hangi oyuncular sahada olacak? Leverkusen’in forvet hattında hangi isimler forma giyecek?