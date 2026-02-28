Suudi Arabistan Profesyonel Ligi’nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin lideri Al Nassr, Cumartesi akşamı Kral Salman Spor Şehri Stadyumu’nda Al Fayha’ya konuk olacak. Futbolseverler ise şimdiden Al Fayha-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor.

Al Fayha-Al Nassr maçı canlı anlatım...

Suudi Arabistan Pro Lig'de zirve yarışı kızışırken, Al Nassr deplasmanda Al Fayha ile karşı karşıya geliyor. Cumartesi akşamı oynanacak mücadele öncesinde taraftarlar Al Fayha-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. Najd Şövalyeleri, liderliğini koruyup avantajını artırmak isterken; Al Fayha sahasında alacağı puanla moral bulmayı hedefliyor. Al Fayha-Al Nassr maçı izle seçenekleri ve canlı yayın detayları, haberimizde yer alıyor. Bu zorlu mücadele, Suudi Arabistan liginde haftanın en çok konuşulan maçlarından biri olmaya aday.

AL FAYHAA-AL NASSR MAÇI NE ZAMAN?

Al Fayhaa-Al Nassr maçı, 28 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

AL FAYHAA-AL NASSR MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Fayhaa-Al Nassr maçı, saat 22:00'de başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Al Fayha muhtemel ilk 11'i: Mosquera, Al-Baqawi, Smalling, Semedo, Villanueva, Bamsaud, Dahal, Al-Beshe, Benzia, Jason, Sakala

Al-Nassr muhtemel ilk 11'i: Bento, Boushal, Simakan, Alamri, Martinez, Coman, Brozovic, Al-Khaibari, Mane, Felix, Ronaldo

