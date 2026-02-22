Serie A’da 26. hafta sahne alırken, haftanın dikkat çeken randevularından birinde Milan ile Parma karşı karşıya geliyor. Massimiliano Allegri yönetimindeki Milan, evinde kazanarak zirve takibini sürdürmenin peşinde. 54 puanla ikinci basamakta bulunan kırmızı-siyahlılar, liderle aradaki farkı azaltmak için hata yapmak istemiyor. Deplasman ekibi Parma ise Carlos Cuesta liderliğinde güçlü rakibi karşısında sürpriz arıyor. Peki, Milan-Parma maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Milan-Parma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 26. hafta heyecanı sürerken, gözler Milan ile Parma arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Teknik Direktör Massimiliano Allegri yönetimindeki Milan, taraftarı önünde kazanarak zirve yarışındaki iddiasını korumak istiyor. 54 puanla 2. sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, liderle arasındaki farkı kapatma hedefinde. Konuk ekip Parma ise Carlos Cuesta önderliğinde zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. 29 puanlı ekip, üst sıralara yaklaşmak adına sürpriz bir sonuç peşinde. Peki, Milan-Parma maçı ne zaamn, saat kaçta ve hangi kanalda?

MILAN-PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 26. haftasında oynanacak Milan-Parma maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

MILAN-PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?

San Siro'da oynanacak Milan-Parma maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MILAN-PARMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Milan: Maignan, Pavlovic, De Winter, Tomori, Athekame, Ricci, Modric, Jashari, Bartesaghi, Leao, Nkunku

Parma: Corvi, Del Prato, Drobnic, Valenti, Britschgi, Bernabe, Keita, Sorensen, Valeri, Strefezza, Pellegrino