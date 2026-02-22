Fenerbahçe Sörloth'tan vazgeçmiyor! Atletico transferde fikir değiştirdi
Başkan Sadettin Saran'ın göreve gelmesinden bu yana ilk numaralı hedefi olarak belirlediği Alexander Sörloth için Fenerbahçe yeniden atağa geçmeye hazırlanıyor. Yıldız futbolcunun transferi için Atletico Madrid yönetiminin tavrını değiştirdiği öğrenildi. İşte detaylar... | FB Spor haberleri
Ocak ayında önemli takviyeler gerçekleştiren ancak hücum gücünü yeterince yükseltmediği için eleştirilen sarı-lacivertliler, haziran ayında büyük düşünüyor. Hem sezon başında hem de ara transfer döneminde gündeme gelen Alexander Sörloth için yazın büyük bir adım atılacak.
Santrfor pozisyonuna takviye yapamadığı için Norveçli oyuncunun gidişine izin vermeyen Atletico Madrid, yaz ayında ses getirecek bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Böylece daha önce izin vermediği Sörloth'un ayrılığına bu kez onay verecek.
20 MİLYON EURO
Fotomaç'ın haberine göre, Başkan Saran'ın çok istediği 30 yaşındaki futbolcu için haziran ayında İspanyol ekibinin kapısını çalacak olan sarı-lacivertliler 20 milyon euro bonservis bedeli vermeyi gözden çıkarmış durumda.
Sörloth'a da senelik bonuslarla birlikte 10 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, yazın ilk bombasını patlatacak.
Böylece forvet sorununu ortadan kaldıracak olan sarı-lacivertliler, yaz ayını düşündüğü için ara transfer dönemini Sidiki Cherif ile geçirmişti.
2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sörloth da daha önce görüştüğü Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.
SARAN'IN HAYALİ
Sörloth'un ismi son dönemlerde gündemden düşmüyor. Başkanlık koltuğuna oturduğu ilk günden itibaren Norveçli oyuncuya sarı-lacivertli formayı giydirmek isteyen Sadettin Saran, bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazırlanıyor.
Oyuncuyla temaslar devam ederken yaz ayı öncesinde önemli bir mesafe kat edilmesi planlanıyor.
Bu sezon Atletico Madrid forması altında 23 maçta şans bulan Norveçli futbolcu 7 kere gol sevinci yaşadı.