Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Sörloth'tan vazgeçmiyor! Atletico transferde fikir değiştirdi

Başkan Sadettin Saran'ın göreve gelmesinden bu yana ilk numaralı hedefi olarak belirlediği Alexander Sörloth için Fenerbahçe yeniden atağa geçmeye hazırlanıyor. Yıldız futbolcunun transferi için Atletico Madrid yönetiminin tavrını değiştirdiği öğrenildi.







Ocak ayında önemli takviyeler gerçekleştiren ancak hücum gücünü yeterince yükseltmediği için eleştirilen sarı-lacivertliler, haziran ayında büyük düşünüyor. Hem sezon başında hem de ara transfer döneminde gündeme gelen Alexander Sörloth için yazın büyük bir adım atılacak.

Santrfor pozisyonuna takviye yapamadığı için Norveçli oyuncunun gidişine izin vermeyen Atletico Madrid, yaz ayında ses getirecek bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.