Manchester City-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Etihad Stadyumu'ndaki dev mücadeleyi hakem Thomas Bramall yönetecek. Ev sahibi Manchester City'de tüm gözler, sakatlığını atlatan ve takımla antrenmanlara başlayan gol makinesi Erling Haaland'ın üzerinde olacak. Savunmada Gvardiol ve orta sahada Kovacic'in eksikliğine rağmen City, geniş rotasyonuyla galibiyetin mutlak favorisi. Konuk ekip Newcastle United cephesinde ise sakatlık listesi bir hayli kabarık; Bruno Guimaraes ve Sven Botman gibi isimlerin yokluğu teknik direktör Eddie Howe'un elini zorlaştırıyor. Ancak son maçlarda forvet hattında harikalar yaratan Anthony Gordon, City savunması için en büyük tehdit konumunda. Şampiyonluk yarışının rengini belirleyecek bu 90 dakikaya dair tüm bilgiler netleşti. İşte Manchester City-Newcastle United maçının detayları...

Manchester City-Newcastle United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasındaki Manchester City-Newcastle United mücadelesi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Manchester City-Newcastle United MAÇI HANGİ KANALDA?

Londra'daki bu heyecan dolu randevu, Türkiye'de canlı olarak beIN Sports 3 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Manchester City-Newcastle United MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Rodri, O'Reilly; Bernardo, Cherki; Semenyo, Haaland

Newcastle United: Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Joelinton, Tonali; Murphy, Woltemade, Barnes; Gordon