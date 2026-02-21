Premier Lig'in 27. haftasında kritik bir mücadele yaşanıyor. Şampiyonluk yarışında 3. sıradaki Aston Villa, Birmingham'daki evinde düşme hattıyla mücadele eden Leeds United'ı konuk ediyor. Unai Emery yönetiminde rüya gibi bir sezon geçiren Villa, 50 puanla Manchester City ve Arsenal'in peşini bırakmıyor. 30 puanlı Leeds United ise zorlu deplasmanda puan alarak küme düşme tehlikesinden uzaklaşmak istiyor. Villa Park'ta oynanacak maçta ev sahibi ekibin güçlü iç saha performansı ile konuk ekibin sert savunması karşı karşıya gelecek. Aston Villa-Leeds United maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

Aston Villa-Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Villa Park Stadyumu'ndaki Aston Villa-Leeds United karşılaşmasını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Ev sahibi Aston Villa'da sakatlıkları süren McGinn, Tielemans ve Kamara gibi kilit orta saha oyuncularının yokluğu can sıksa da, hücum hattında Ollie Watkins ve Morgan Rogers'ın formu taraftara güven veriyor. Konuk ekip Leeds United tarafında ise sakatlığı bulunan Noah Okafor dışında önemli bir eksik bulunmazken, teknik direktör Daniel Farke'nin savunma güvenliğini ön planda tutan bir taktikle sahaya çıkması bekleniyor. Zirve mücadelesini ve alt sıraları doğrudan etkileyecek olan bu 90 dakika, Premier Lig'in geleneksel temposuyla futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte karşılaşmaya dair tüm teknik detaylar...

Aston Villa-Leeds United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasındaki Aston Villa-Leeds United mücadelesi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Aston Villa-Leeds United MAÇI HANGİ KANALDA?

Villa Park'taki bu heyecan dolu randevu, Türkiye'de canlı olarak beIN Sports 5 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Aston Villa-Leeds United MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Onana, Luiz; Sancho, Rogers, Buendia; Watkins

Leeds United: Darlow; Justin, Rodon, Struijk; Bogle, Ampadu, Gruev, Gudmundsson; Gnonto, Aaronson; Calvert-Lewin