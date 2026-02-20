Ligue 1'de 23. hafta mücadelesi Brest-Marsilya derbisiyle devam ediyor. Son 3 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve 27 puanla 12. sırada konumlanan Brest, sahasında Şampiyonlar Ligi hedefleyen Marsilya'yı ağırlayacak. 40 puanla 4. sırada bulunan ve Habib Beye yönetimindeki Marsilya, deplasmanda puan kaybetmeden ilk 3'teki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Ev sahibi Brest ise taraftarı önünde kazanarak ilk 10'a yükselmeyi hedefliyor. Maçın yayın saati ve kanalı haberimizde...

Brest-Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stade Francis-Le Blé'deki Brest-Marsilya karşılaşmasını hakem Romain Lissorgue yönetecek. Ev sahibi Brest, son haftalarda Lille ve Nice gibi güçlü rakiplerinden puan alarak ne kadar dirençli bir takım olduğunu kanıtladı. Ancak kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Mama Balde ve Bradley Locko'nun yokluğu hücum ve savunma rotasyonunda işleri zorlaştırıyor. Konuk ekip Marsilya cephesinde ise tek hedef galibiyet. Ligin gol kralı Mason Greenwood'un formu teknik heyeti sevindirirken, savunmanın bel kemiği Leonardo Balerdi'nin cezası nedeniyle forma giyemeyecek olması Bavyera ekibi için bir risk oluşturuyor. İşte karşılaşmanın tüm detayları...

Brest-Marsilya MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 23. haftasındaki bu önemli karşılaşma, 20 Şubat 2026 Cuma günü, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Brest-Marsilya MAÇI HANGİ KANALDA?

Stade Francis-Le Blé'deki heyecan dolu Brest-Marsilya randevusu, Türkiye'de canlı olarak beIN Connect ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Brest-Marsilya MUHTEMEL 11'LER

Brest: Coudert; Lala, Diaz, Chardonnet, Guindo; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Tousart, Labeau; Ajorque

Marsilya: Rulli; Weah, Pavard, Aguerd, Palmieri; Kondogbia, Hojbjerg; Greenwood, Timber, Gouiri; Aubameyang