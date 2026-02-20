Mainz 05-Hamburg maç bilgileri: Canlı yayın kanalı ve başlama saati!

Bundesliga'nın 23. haftasında düşme hattından kurtulmak isteyen Mainz 05, Mewa Arena'da Hamburg ile kozlarını paylaşıyor. 21 puanla 14. sırada bulunan ev sahibi ekip, geçen hafta aldığı ağır yenilginin acısını taraftarları önünde çıkarmayı hedefliyor. Karşısında ise 25 puanla Avrupa kupalarına göz kırpan ve son iki maçını kazanan Hamburg var. İlk yarıdaki karşılaşmayı 4-0 kazanan Hamburg, bu kez deplasmanda da galip gelerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Mainz ise rövanş alarak hem puan cetvelinde rahat nefes almayı hem de taraftarının gönlünü kazanmayı planlıyor. Mainz 05-Hamburg maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...