Sassuolo-Hellas Verona CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Serie A'nın 26. haftasında Sassuolo, Mapei Stadyumu'nda Hellas Verona'yı konuk ediyor. Avrupa kupalarına matematiksel şansını sürdüren ev sahibi Sassuolo, 32 puanla 10. sırada yer alırken, sezonun en kötü takımlarından Hellas Verona ise 15 puanla küme düşme hattında mücadele ediyor. Son haftalarda çıkış yakalayan Sassuolo, ilk 8'e girme hedefi doğrultusunda evinde galibiyetten başka sonuç düşünmüyor. Sezon başından bu yana sadece 2 galibiyet alabilen Verona ise ligde kalma mücadelesinde kritik bir virajda. İlk yarıda deplasmanda rakibini 1-0 yenen Sassuolo, taraftarı önünde de üç puan alarak iddialı rakiplerinin puan kaybettiği haftadan maksimum fayda sağlamayı planlıyor. İtalya Serie A'da heyecan dolu mücadelenin tüm detayları, maç saati ve yayın bilgileri haberimizde...