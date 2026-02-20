La Liga'nın 25. haftasında Athletic Bilbao, San Mames'te Elche ile karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarına katılım hedefleyen ve 31 puanla 9. sırada bulunan Bilbao, son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Bask ekibi, taraftarının desteğiyle üst sıralara tırmanmayı amaçlarken, düşme hattıyla flört eden Elche için bu maç adeta final niteliğinde. 25 puanla ligde zor günler geçiren konuk ekip, hayati önem taşıyan bu deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak nefes almak zorunda. Athletic Bilbao-Elche maçının oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgileri haberimizde...

Athletic Bilbao-Elche maçını canlı takip etmek için tıklayın...

San Mames Stadyumu'ndaki Athletic Bilbao-Elche karşılaşması için nefesler tutuldu. Athletic Bilbao, bu sezon özellikle hücumdaki hareketliliğiyle dikkat çekse de savunmada yaşadığı konsantrasyon kayıpları nedeniyle kritik puanlar bıraktı. Nico Williams'ın sakatlığı hücum hattında büyük bir eksik yaratsa da, Oihan Sancet ve Gorka Guruzeta liderliğindeki ekip galibiyetin favorisi olarak gösteriliyor. Konuk ekip Elche cephesinde ise işler pek parlak değil; ligin son 7 maçında galibiyet yüzü göremeyen ekip, bu sezon deplasmanda en çok zorlanan takımlar arasında yer alıyor. Andre Silva ve Alvaro Rodriguez ikilisiyle kontra ataklarda etkili olmaya çalışacak olan Elche için bu mücadele adeta bir sezon finali niteliğinde. İşte kritik randevunun detayları...

Athletic Bilbao-Elche MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 25. haftasındaki bu önemli karşılaşma, 20 Şubat 2026 Cuma günü, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Athletic Bilbao-Elche MAÇI HANGİ KANALDA?

Bilbao'daki heyecan dolu Athletic Bilbao-Elche randevusu, Türkiye'de canlı olarak S Sport ve S Sport Plus ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Athletic Bilbao-Elche MUHTEMEL 11'LER

Athletic Bilbao: Simon; Gorosabel, Paredes, Laporte, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Rego; Serrano, Sancet, Williams; Guruzeta

Elche: Dituro; Valera, Bigas, Chust, Petrot; Morente, Aguado, Febas, Cepeda; Rodriguez, Silva