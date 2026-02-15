Napoli evinde Zeki Çelik'li Roma ile berabere kaldı!

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Napoli evinde Roma ile berabere kaldı. İşte detaylar...

İtalya Serie A'nın 25. haftasında son şampiyon Napoli evinde Zeki Çelik'li Roma'yı konuk etti.

Roma 2 kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşma 2-2'lik eşitle sona erdi.

Roma'nın golleri 7. ve 71.(P) dakikalarda Donyell Malen'dan geldi.

Napoli'nin gollerini ise 40. dakikada Leonardo Spinazzola ve 82. dakikada Alisson Santos kaydetti.

Roma'da maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı.

Bu beraberlikle Napoli 50 puanla 3. sıradaki yerini korurken, Roma ise 47 puanla 4. sıraya yükseldi.