Serie A’da 25. haftada Torino, kendi sahasında Bologna'yı konuk edecek. Marco Baroni yönetimindeki Torino, alt sıralarla arasındaki puan farkını açmanın hesabını yapıyor. 30 puan eşiğini geçmek isteyen ev sahibi ekip için bu mücadele adeta dönüm noktası niteliğinde. Konuk cephede ise Vincenzo Italiano ile yeni bir ivme yakalama planı var. 30 puanla 11. basamakta yer alan Bologna, deplasmanda kazanarak üst sıralara göz kırpmak istiyor. Peki, Torino-Bologna maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

TORINO-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'da 25. haftada oynanacak Torino-Bologna maçı 15 Şubat Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

TORINO-BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Torino-Bologna maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.