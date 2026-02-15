Napoli-Roma maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Serie A’da 25. hafta heyecanı, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bir mücadeleyle devam ediyor. Napoli sahasında Roma’yı konuk edecek. Antonio Conte idaresindeki Napoli, son haftalardaki beklenmedik puan kayıplarını unutturmak istiyor. 49 puanla 3. basamakta bulunan ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle 3 puanı alıp zirve takibini sürdürmenin hesabını yapıyor. Roma cephesinde ise Gian Piero Gasperini ile tek hedef galibiyet. Ayrıca milli oyuncu Zeki Çelik’in ilk 11’de olup olmayacağı da merakla bekleniyor. Peki, Napoli-Roma maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?