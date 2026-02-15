Ev sahibi ekibe galibiyeti ve turu getiren golleri 11. Noni Madueke, 19. dakikada Gabriel Martinelli, 23. dakikada Jack Hunt (KK) ve 27. dakikada Gabriel Jesus kaydetti.
Arsenal evinde Wigan'ı farklı geçti!
İngiltere FA Cup 4. tur maçında Arsenal, Wigan Athletic'i sahasında farklı mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. İşte detaylar...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 16.02.2026 - 00:14
Ev sahibi ekibe galibiyeti ve turu getiren golleri 11. Noni Madueke, 19. dakikada Gabriel Martinelli, 23. dakikada Jack Hunt (KK) ve 27. dakikada Gabriel Jesus kaydetti.