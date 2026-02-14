İtalya Serie A'nın 25. haftasında Inter konuk ettiği Juventus'u 3-2'lik skorla mağlup etti



Inter'in golleri 17. dakikada kendi kalesine Andrea Cambiasso, 76. dakikada Francesco Pio Esposito ve 90. dakikada Piotr Zielinski kaydetti.

Juventus'un gollerini ise 26. dakikada Andrae Cambiasso ve 83. dakikada Manuel Locatelli kaydetti. Ayrıca Pierre Kalulu 42. dakikada kırmızı kart gördü.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 54. dakikada oyuna dahil olurken, Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız 75. dakikada kenara geldi.

Bu galibiyetle puanını 61'e çıkaran Inter liderliğini sürdürürken, Juventus ise 46 puanla 4. sırada yer aldı.

