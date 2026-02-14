Lider Inter, San Siro'da Juventus'u ağırlıyor. 58 puanla zirvede olan Inter, 46 puanla 4. sırada bulunan Juventus'u konuk ediyor. Maçın en büyük çekiciliği ise milli yıldızlarımız Hakan Çalhanoğlu ile Kenan Yıldız'ın karşı karşıya gelmesi. Juventus, hafta ortası Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağı kritik maç öncesi Milano'dan moralli dönmek isterken, Inter şampiyonluk yolunda rakibiiyle arasındaki 12 puanlık farkı korumayı hedefliyor. İtalya'nın en köklü iki kulübü arasındaki bu zorlu mücadele, hem şampiyonluk yarışı hem de Türk futbolseverler açısından büyük önem taşıyor. İşte Inter-Juventus maçı canlı yayın bilgileri...

Milano'da, San Siro Stadyumu'ndaki Inter-Juventus mücadelesini hakem Federico La Penna yönetecek. Ev sahibi Inter, ligdeki dominant performansını sürdürerek en yakın takipçisi Milan ile farkın kapanmasına izin vermemek niyetinde. Konuk ekip Juventus cephesinde ise tüm planlar hem bu derbi hem de 17 Şubat Salı günü İstanbul'da oynanacak olan Galatasaray maçı üzerine kurulu. Siyah-beyazlıların teknik heyeti, dördüncü sıradaki yerini koruyup Şampiyonlar Ligi biletini sağlama alırken oyuncularının yorgunluk ve sakatlık durumunu da yönetmek zorunda. İtalya Derbisi'nin yaratacağı yüksek atmosfer, Juventus için hafta içindeki Rams Park sınavı öncesi en zorlu prova olacak. İşte dünyanın kilitlendiği maçın detayları...

Inter-Juventus MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 25. haftasındaki bu mücadele, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

Inter-Juventus MAÇI HANGİ KANALDA?

San Siro'daki Inter-Juventus karşılaşması, Türkiye'de canlı olarak S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Inter-Juventus MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yıldız; David