Arda Güler'den mobbing iddialarına yönelik açıklama

Son dakika spor haberi: Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'de mobbinge (zorbalık) uğradığı iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Arda Güler'in kariyerinin ilk bölümünde beraber çalıştığı scout Serhat Pekmezci, yıldız futbolcunun Real Madrid'de mobbinge uğradığını iddia etmişti. Pekmezci'nin bu açıklamaları İspanyol basınında da geniş yankı uyandırdı.

Konuyla ilgili sessizliğini bozan Arda Güler, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yıldız oyuncunun yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kariyerimin başlangıcında büyük emekleri olan Sayın Serhat Pekmezci hocamın gündem olan açıklamalarını ne yazık ki üzüntüyle takip ettim.

İlk günümden itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid oyuncusu olduğum için çok gururluyum, uzun yıllar bu formaya hizmet vermek istiyorum.

Çok iyi bir takımımız var ve hepsiyle aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu konuda yazılan, söylenen hiçbir şeye aldırış etmemenizi rica ediyorum."



