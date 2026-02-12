Al Hazm-Al Akhdoud maçı izle | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Lig'de düşme hattındaki kritik mücadele bugün oynanıyor. 12. sıradaki Al Hazm ile 17. sıradaki Al Akhdoud arasındaki maç, her iki takım için de sezon kaderini belirleyecek. 21 puanla güvenli bölgede kalmaya çalışan ev sahibi Al Hazm, taraftarı önünde galibiyetle rahat nefes almak istiyor. Sadece 10 puanla son sıralarda bulunan Al Akhdoud ise ligde kalma umutlarını canlı tutmak için mutlak 3 puana ihtiyaç duyuyor. Suudi Arabistan futbolunda alt sıra derbisi niteliğindeki bu kritik karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...