Damac-Al Taawon maç bilgileri: Saati, kanalı ve yayın bilgileri!

Suudi Arabistan Pro Lig'de kritik bir mücadele yaşanacak. 12 puanla küme düşme hattında mücadele eden Damac FC, 9 maçtır galibiyete hasret. Ev sahibi ekip, taraftarları önünde bu kötü gidişe son vermek ve ligde kalma mücadelesinde önemli 3 puan almak istiyor. Karşısında ise 39 puanla 5. sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi hedefleyen Al Taawon var. Deplasmanda galibiyetle üst sıralara tırmanmak isteyen konuk ekip, form avantajıyla sahaya çıkacak. Damac FC-Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar...