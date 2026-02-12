Fenerbahçe'den tarihi transfer operasyonu! Tam 6 futbolcu...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı lacivertliler şampiyonluk yolunda tam gaz ilerlerken diğer bir yandan da takım içi operasyon ile yapılacak transferlere dair planlarını yapıyor... Peki, sezon sonu Fenerbahçe'de neler olacak? İşte ayrıntılar...
Yayın Tarihi: 12.02.2026 - 13:00Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 - 14:04
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Trendyol Süper Lig zirvesinin 3 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluk hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.
Bu hedef doğrultusunda ara transfer döneminde kadrosunu Musaba, Mert Günok, Guendouzi, Cherif, Kante önemli isimlerle takviye eden sarı-lacivertliler, aynı süreçte bazı oyuncularına gelen tekliflerle de karşı karşıya kaldı.
En-Nesyri, Jhon Duran, Szymanski, Becao, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci ile yollar ayrılırken, altı futbolcuya daha ciddi talipler çıktı.
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'de yönetim, şampiyonluk yarışında risk almamak için bu oyuncularla ilgili kararları sezon sonuna bırakma yönüne gitmeyi tercih etti.
JAYDEN OOSTERWOLDE
Hollandalı savunmacı için Crystal Palace ve Roma'nın resmi temaslarda bulunduğu öğrenildi. Teknik direktör Tedesco, savunma düzeninin bozulmasını istememesi sebebiyle ayrılığa onay vermedi.
İSMAİL YÜKSEK
Marsilya'nın milli orta sahayı yakından takip ettiği ve kulübe ilgi yazısı gönderdiği belirtildi. Fenerbahçe'nin geri dönüş yapmaması nedeniyle süreç resmi teklif aşamasına taşınmadı.
OĞUZ AYDIN
Ara transfer döneminde Rus ekibi CSKA Moskova'ya imza atmaya çok yakın olan ve Trabzonspor'un da gündemine gelen milli futbolcu için sezon sonunda da Rusya ve Fransa'dan ciddi tekliflerin gelmesi bekleniyor. Oyuncunun ayrılığa olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.
FRED
Özellikle Kante transferi sonrası devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulan Brezilyalı yıldız, istediği şartlarda bir teklif bulamayınca takımda kaldı. Ancak forma rekabetinin artması nedeniyle sezon sonunda ülkesine dönme ihtimalinin güçlü olduğu belirtiliyor.
EDSON ALVAREZ
Ara transfer döneminde teklif alan ve kiralık olarak kadroda bulunan Meksikalı orta saha için Fenerbahçe'nin 22 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Kulüp, bu bedelin yüksek olması nedeniyle indirim sağlamayı planlıyor.
ARCHIE BROWN
Genç oyuncuya devre arasında ilgi olsa da resmi bir teklif yapılmadı. Sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirmesi beklenen Archie Brown için yönetimin ayrılığa sıcak baktığı ifade ediliyor.