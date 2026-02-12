OĞUZ AYDIN Ara transfer döneminde Rus ekibi CSKA Moskova'ya imza atmaya çok yakın olan ve Trabzonspor'un da gündemine gelen milli futbolcu için sezon sonunda da Rusya ve Fransa'dan ciddi tekliflerin gelmesi bekleniyor. Oyuncunun ayrılığa olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

FRED Özellikle Kante transferi sonrası devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulan Brezilyalı yıldız, istediği şartlarda bir teklif bulamayınca takımda kaldı. Ancak forma rekabetinin artması nedeniyle sezon sonunda ülkesine dönme ihtimalinin güçlü olduğu belirtiliyor.