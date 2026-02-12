O talep için Fenerbahçe'ye ret cevabı! Asensio için başvurmuşlardı
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Marco Asensio ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin futbolcu için yaptığı o başvurunun TFF tarafından geri çevrildiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe'de son zamanlarda gösterdiği performansla Marco Asensio taraftarlardan büyük alkış alıyor.
Kısa sürede sarı-lacivertli camiada oynadığı futbolla büyük sevgi kazanan oyuncu için Fenerbahçe'den, TFF'ye dikkat çeken bir talep geldi.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio'ya 10 numaralı formayı vermek için yaptığı başvuru Türkiye Futbol Federasyonu'ndan döndü.
Sarı-lacivertli kulübün Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru, talimatlar gerekçe gösterilerek kabul edilmedi.
Jhon Duran'ın takımdan ayrılmasının ardından boşalan 10 numaralı formanın Asensio'ya verilmesi planlanıyordu. Yönetim bu doğrultuda federasyona resmi başvuruda bulundu ancak sezon içinde forma numarası değişikliğine izin verilmemesi nedeniyle talep kabul edilmedi.
Asensio mevcut durumda 21 numaralı formayı giymeyi sürdürüyor. Forma değişikliği gerçekleşmese de Asensio'nun saha içindeki etkisi, taraftar nezdinde onu şimdiden takımın öne çıkan isimlerinden biri haline getirmiş durumda.