F.Bahçe'nin eski yıldızından Osimhen için flaş sözler: Haaland'dan daha iyi!
2021-25 sezonları arasında Fenerbahçe formasını terleten Bright Osayi-Samuel, vatandaşı ve milli takımdan arkadaşı Victor Osimhen hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Deneyimli sağ bek, Osimhen'in neden Haaland'dan daha iyi bir futbolcu olduğunu açıkladı. İşte o sözler...
Yayın Tarihi: 12.02.2026 - 14:12Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 - 14:51
2021-25 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturan ve ardından Birmingham'da futbol kariyerini sürdüren Bright Osayi-Samuel, ülkesi basınına Victor Osimhen ile alakalı açıklamalarda bulundu. Nijeryalı futbolcu, Osimhen'i Haaland üstün ve komple bir oyuncu olarak gördüğünü ifade etti.
"ONUN ANTRENMANDA NE YAPTIĞINI GÖRMÜYOLAR"
"Osimhen ile Haaland arasında tercih yapmam gerekirse Victor derim. Belki taraflıyımdır ama bence birçok insan onun antrenmanlarda neler yaptığını görmüyor."
"İNANILMAZ PRES YAPIYOR"
"Vic sadece topla yaptıklarıyla değil, topsuz oyundaki katkısıyla da fark yaratıyor. Presi! Onun pres yaptığı gibi pres yapan ve topu kazanan başka birini görmedim."
"O TOPU HARİKA BİR TOPA DÖNÜŞTÜRÜYOR"
"Bence bunu yapış şekli başlı başına bir yetenek çünkü bunu bir iki kez değil, sürekli yapıyor. Bir bek olarak hatalı bir top atabilirsiniz ama o koşusu ve presiyle o topu harika bir topa dönüştürüyor."