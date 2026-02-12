"SPALLETTI MÜKEMMEL BİR TEKNİK DİREKTÖR" "Spalletti bu Juve için mükemmel teknik direktör; kazanmaya alışkın ve büyük yetenekleri var. Takım onu tamamen yansıtıyor. Inter de çok iyi durumda; sonuç alıyorlar ve çok iyi oynuyorlar. Bu maç Juve için daha önemli. Büyümek istiyorlarsa Inter'le rekabetten geçiyor. Tek maçta şu anda Juve'yi önde görüyorum. İlk maçta olduğu gibi iki Thuram'a dikkat; Lautaro ve Kenan Yıldız'dan bile daha belirleyici olabilirler. Zielinski'yi de çok beğeniyorum, çok değerli bir oyuncu. Bremer Juve'nin savunmadaki direği; o düşerse takım da savunmada çok şey kaybeder.