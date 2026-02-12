Yayın Tarihi: 12.02.2026 - 14:49Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 - 16:15
Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Felipe Melo, Tutto Sport'a verdiği röportajda Galatasaray'ın Juventus ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi eşleşmesini değerlendirdi.
"SPALLETTI MÜKEMMEL BİR TEKNİK DİREKTÖR"
"Spalletti bu Juve için mükemmel teknik direktör; kazanmaya alışkın ve büyük yetenekleri var. Takım onu tamamen yansıtıyor. Inter de çok iyi durumda; sonuç alıyorlar ve çok iyi oynuyorlar. Bu maç Juve için daha önemli. Büyümek istiyorlarsa Inter'le rekabetten geçiyor. Tek maçta şu anda Juve'yi önde görüyorum. İlk maçta olduğu gibi iki Thuram'a dikkat; Lautaro ve Kenan Yıldız'dan bile daha belirleyici olabilirler. Zielinski'yi de çok beğeniyorum, çok değerli bir oyuncu. Bremer Juve'nin savunmadaki direği; o düşerse takım da savunmada çok şey kaybeder.
"GALATASARAY BUGÜNKÜ KADAR GÜÇLÜ DEĞİLDİ"
2013'teki Juve çok güçlüydü. Grup lideri olacakları düşünülüyordu ama üçüncü oldular. Soyunma odasında kenetlendik ama ilk maçta bile Galatasaray ne kadar güçlü olduğunu göstermişti. Torino'daki 2-2 bizim kalitemizi açıkça ortaya koymuştu ama Juve bunu anlamadı. Evimizdeki maç çok tuhaftı. Kar, kötü zemin, maçın bir bölümünün başka güne kalması… Her şey garipti, sadece Juve için değil bizim için de. Conte'nin takımını yenmek zirveydi ama o Galatasaray bugünkü kadar güçlü değildi.
"TUR ATLAYACAKLARINDAN ÇOK EMİNDİLER"
Oyuncuların yüzlerini, hayal kırıklıklarını hatırlıyorum. Onlar için hâlâ açık bir yara ama bu normal. Tur atlayacaklarından çok emindiler. Ama futbol böyle; ben de hayatımda birçok kez kaybettim. İstanbul'da bir savaş olacak; Galatasaray'ın Manchester City ve Bayern Münih'e nasıl zorluk çıkardıklarını gördünüz.
"JUVENTUS'TAN AYRILDIĞIMA PİŞMANIM"
Juve'den ayrıldığım için pişmanım, gerçekten öyle. Conte ve Marotta'yla toplantıdaydım ama gitmek istediğimi söyledim. Takımın mentalitesini değiştiren Conte kalmamı istedi, beni kamp kadrosuna aldı. Ama gitme fikrimden vazgeçmedim; bugün olsa yapmazdım. Hâlâ Interliyim ama benim ayrılığımdan sonra Juve'nin kazanmasına sevindim. Leonardo'nun PSG'si beni istese de Galatasaray'ı bulduğum için şanslıydım. Türkiye'yi seçtiğim için pişman değilim; İstanbul harika bir şehir ve Türk halkının tutkusu olağanüstü.
"CHIELLINI İLE KAVGA EDECEKTİM"
Onu Kulüpler Dünya Kupası'nda gördüğümde kavga etmeye niyetliydim, hem de sert bir şekilde. Juve'de birçok konuda anlaşamıyorduk. Ama beni görünce hemen sarıldı ve ne kadar mütevazı olduğunu gösterdi. Geçmiş geçmişte kaldı. Benden özür diledi, büyük bir alçakgönüllülük gösterdi. Aslında ilk adımı benim atmam gerekiyordu."
MELO O İFADELERİN HATALI OLDUĞUNU AÇIKLADI
Röportajın yayımlanmasının ardından Felipe Melo, yazıda Galatasaray hakkında kendisine atfedilen "Avrupa DNA'sı yok" ifadesini kullanmadığını açıkladı ve söz konusu ifadenin metinden çıkarıldığını belirtti.