Canlı izle | Al-Qadsiah-Neom maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan dorukta! Şampiyonluk yarışında iddialı olan Al-Qadsiah, 22. hafta karşılaşmasında Neom SC'yi konuk ediyor. 44 puanla 4. sırada bulunan ev sahibi ekip, lider takımlarla arasındaki puan farkını kapatmak için kritik bir maça çıkıyor. Taraftarının desteğiyle sahada olacak Al Qadsiah, mutlak 3 puan hedefliyor. Karşısında ise 28 puanla 8. sırada yer alan ve son haftalarda istikrarsız performans sergileyen Neom SC bulunuyor. Deplasman ekibi, zorlu mücadelede sürpriz yaparak üst sıralara yükselmek istiyor. Al-Qadsiah-Neom SC maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?