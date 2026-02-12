Ara transfer döneminde Yasin Özcan, Asllani, Olaitan, Murillo, Oh ve Agbadou gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş'ın yaz transfer dönemi için hedeflerinden bir tanesi belli oldu.
Foot Africa'nın haberine göre siyah-beyazlılar, Rangers forması giyen Youssef Chermiti ile ilgileniyor.
Bu sezon Rangers ile 28 maçta görev alan ve 4 gol 2 asistlik katkı sağlayan Tunus asıllı Portekizli santrforun, İskoç ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
21 yaşındaki genç futbolcunun adı, ara transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılmış. Sarı-lacivertlilerin Chermiti için 15 milyon euro'luk teklif yaptığı fakat bu teklifin reddedildiği iddia edilmişti.