Beşiktaş Youssef Chermiti'nin peşinde! Fenerbahçe de ilgilenmişti Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin radarında bulunan ve teklif yaptığı iddia edilen Youssef Chermiti'nin, Beşiktaş'ın da gündeminde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...







Ara transfer döneminde Yasin Özcan, Asllani, Olaitan, Murillo, Oh ve Agbadou gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş'ın yaz transfer dönemi için hedeflerinden bir tanesi belli oldu.

Foot Africa'nın haberine göre siyah-beyazlılar, Rangers forması giyen Youssef Chermiti ile ilgileniyor.