Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen 45 yaşındaki eski İspanyol milli golcü Daniel Güiza Endülüs Bölgesel Ligi ekiplerinden Jerez Industrial ile sözleşme imzaladı.

Jerez Industrial'den yapılan açıklamada, "Hedefler, tecrübe, geride bıraktığı binlerce mücadele ve ilk günkü aynı coşku. Futbol bazen sizi çok uzaklara götürür. Ve bazen de sizi evinize geri getirir. Bugün o çocuk mahallesine geri dönüyor… Eve hoş geldin, Dani " ifadeleri kullanıldı.

JEREZ INDUSTRIAL GÜIZA TRANSFERİNİ BÖYLE DUYURDU